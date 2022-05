Noord-Korea ziet een "stabiele" neerwaartse trend in de eerste bevestigde corona-uitbraak van het land. Pyongyang meldde dinsdag voor de derde achtereenvolgende dag minder dan 200.000 nieuwe patiënten met koortsverschijnselen.

De coronagolf is volgens de autoriteiten op 12 mei uitgebroken. Sindsdien is de bezorgdheid gegroeid over het tekort aan vaccins, de ontoereikende medische infrastructuur en de dreigende voedselcrisis in het land van 25 miljoen inwoners.

Sinds eind april kregen bijna 3 miljoen personen 'koorts'

Sinds maandagavond kwamen er zeker 134.510 nieuwe 'koortsgevallen' bij, aldus het staatspersbureau KCNA. Daarmee hebben sinds eind april 2,95 miljoen personen 'koorts' gekregen. Het officiële dodental staat op 68.

Het land boekt volgens KCNA "successen" in de strijd tegen het virus. Na de activering van het systeem dat virusoverdracht moet voorkomen "zijn de ziekte- en sterftecijfers in het hele land drastisch gedaald en is het aantal herstelde personen gestegen", aldus het staatspersbureau.

De verspreiding van het virus zou effectief zijn ingedamd en onder controle gehouden en de situatie zou duidelijk stabiel zijn. Noord-Korea zegt meer essentiële geneesmiddelen te produceren, maar geeft niet aan om welke soorten het ging.

Mogelijk vanwege gebrek aan coronatests kan Noord-Korea niet bevestigen hoeveel personen positief zijn getest. De gezondheidsautoriteiten maken daarom bekend hoeveel personen koortsverschijnselen hebben. Dit maakt het volgens deskundigen moeilijk om de omvang van de coronagolf te beoordelen.

Noord-Korea zei dat de autoriteiten voedsel en medicijnen uitdelen in het hele land. Militaire artsen helpen bij de distributie van medicijnen en onderzoeken zieke personen. De VS en buurland Zuid-Korea willen het land helpen bij de bestrijding van de pandemie, maar Pyongyang heeft niet op het aanbod gereageerd.