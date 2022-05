Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. De Zeven Provinciën heeft de afgelopen maand ongeveer 4.000 liter smeerolie verloren op de Baltische Zee, zo maakt het ministerie van Defensie maandag bekend.

Omdat de olie in kleine delen weglekte, viel het lek niet direct op. De bemanning merkte de lekkage pas op toen al duizenden liters olie waren weggevloeid. Het lek is vervolgens gedicht, maar de oorzaak ervan is nog niet bekend. Het schip ligt inmiddels in Lissabon voor een havenbezoek.

Zr.Ms. De Zeven Provinciën maakte deel uit van het NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dat vlootverband is voornamelijk actief op de noordelijke Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee.

De NAVO-flitsmacht bestaat al sinds 2003, maar is dit jaar wegens de Russische inval in Oekraïne voor het eerst geactiveerd voor de collectieve verdediging van het bondgenootschap. Van de flitsmacht moet een afschrikkende werking richting Rusland uitgaan, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg in februari. Nederland voert momenteel het bevel over het vlootverband.