De Verenigde Staten spelen met vuur, waarschuwt China als reactie op de ongebruikelijk krachtige Amerikaanse boodschap dat Washington bereid is met geweld Taiwan tegen Chinese agressie te verdedigen. De Amerikanen "trekken de Taiwankaart om China in bedwang te houden", maar ze zullen zichzelf verbranden, aldus de regering in Peking.

De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag opnieuw dat de Verenigde Staten bereid zijn geweld te gebruiken om Taiwan te verdedigen tegen een Chinese aanval. Dat is een belofte die de Verenigde Staten zichzelf heeft opgelegd, zei de president. Hij herhaalde daarmee een soortgelijke uitspraak van vorig jaar oktober.

Biden deed zijn uitspraken naar aanleiding van recente Chinese militaire oefeningen. Zo vlogen Chinese vliegtuigen recent dicht bij Taiwan en deed het leger een oefening in de buurt van het land.

De woordvoerder van Biden zwakte diens opvallende woorden af, kort nadat de president ze had uitgesproken. De VS zou zijn toegewijd aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen, aldus de woordvoerder.

46 Biden bereid in te grijpen bij Chinese invasie van Taiwan

Taiwan blij met uitspraken Biden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan was blij met het uitspreken van de steun door Biden. Taiwan zegt, samen met Japan en de VS, veel te blijven investeren in het leger om de veiligheid van het eiland te garanderen.

Het communistische China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. In 1949 vluchtten de door de communisten verdreven leiders van China naar het eiland en stichtten ze daar de Republiek China (Taiwan).