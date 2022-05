De rechtbank in Antwerpen heeft maandag een 94-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor het aanranden van dementerende bewoners in een Antwerps woon-zorgcentrum, waar hij zelf ook verblijft.

Een personeelslid zag hoe de man drie vrouwelijke bewoners lastigviel op de afdeling voor dementerenden. De dader is zelf niet dement, maar zijn echtgenote verbleef daar.

De hoogbejaarde man werd betrapt toen hij zijn hand in de broek van een dementerende vrouw stak. Hij trok zijn hand snel terug toen hij merkte dat een medewerker hem had gezien. Enkele dagen eerder had de hoofdverpleegkundige hem al hevig zien tongzoenen met een andere dementerende bewoner, die verstijfd in een stoel zat. Bij een derde slachtoffer had hij de borsten betast. Ze duwde zijn handen weg, maar een dag later deed hij het opnieuw.

Tijdens het proces vond een deskundige een gespecialiseerde behandeling weinig zinvol, gelet op onder meer de hoge leeftijd van de dader. De man was in 1975 al eens veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een minderjarige.