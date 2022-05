De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag opnieuw gezegd dat de Verenigde Staten bereid zijn om geweld te gebruiken om het door China geclaimde Taiwan te verdedigen. Biden sprak van een belofte die de VS zichzelf heeft opgelegd.

Biden deed in oktober vorig jaar een soortgelijke uitspraak. Hij hint op een verschuiving in het Amerikaanse beleid. De VS hielp Taiwan in het verleden wel bij het opbouwen van de verdediging, maar beloofde niet expliciet het eiland te hulp te schieten.

Een woordvoerder van het Witte Huis zwakte Bidens woorden na zijn toespraak af. Volgens de woordvoerder levert de VS militaire steun, zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen. Eind oktober zag het Witte Huis zich ook genoodzaakt de uitspraken van Biden te nuanceren.

Taiwan ontstond nadat in de jaren veertig nationalisten de burgeroorlog verloren van communisten en van het vasteland vluchtten naar een nabijgelegen eiland. Daar richtten ze een eigen staat op die de Republiek China (Taiwan) werd genoemd. Het vasteland staat bekend als de Volksrepubliek China.

China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. De spanningen zijn in de afgelopen maand flink opgelopen, terwijl de Taiwanese defensieminister Chiu Kuo-cheng eind vorig jaar al sprak van "de grootste spanningen in ruim veertig jaar".

Biden: 'China flirt met gevaar'

"China flirt met gevaar", zei Biden in zijn speech. Daarmee doelde hij op recente Chinese militaire oefeningen. Chinese vliegtuigen vlogen recent nog erg dicht bij Taiwan en vorige maand hield het Chinese leger een grote oefening in de buurt van de eilandstaat.

Biden zei dat hij niet tegen een eenwording van Taiwan en China is, maar dat dit onder geen beding mag gebeuren door militair ingrijpen. "Dat zou de hele regio destabiliseren, net zoals nu in Oekraïne gebeurt."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan was blij met het uitspreken van de steun door Biden. Taiwan zegt veel te blijven investeren in het leger, samen met Japan en de VS, om de veiligheid van het eiland te garanderen.