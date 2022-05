De Southern Baptist Convention (SBC) heeft seksueel misbruik door predikanten en vrijwilligers jarenlang verborgen gehouden, meldt The New York Times zondag. Dat staat in een onderzoeksrapport dat in opdracht van de Amerikaanse kerkgemeenschap met veertien miljoen leden is uitgevoerd.

De SBC is de grootste protestantse kerkgemeenschap van de VS. Alleen de rooms-katholieke kerk is in het land groter.

Toen de roep van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk om een onafhankelijk onderzoek steeds luider werd, stemden de leiders van de kerkgemeenschap in de zomer van 2021 toe. Het onderzoeksrapport gaat over de periode van het jaar 2000 tot nu.

Volgens het onderzoeksrapport deed de SBC er alles aan om klachten over seksueel misbruik onder de pet te houden. Het ontlopen van aansprakelijkheid ging voor de belangen van slachtoffers. Die werden soms onder druk gezet om zich stil te houden en werden neergezet als opportunisten.

De SBC heeft volgens het rapport een lijst van honderden vermoedelijke daders binnen de kerk. Daarmee zou niets zijn gedaan.

Een van de plegers van het misbruik zou de voormalige president van de SBC zijn. De onafhankelijke onderzoekers noemen de beschuldigingen aan zijn adres geloofwaardig.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel misbruik? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88. Ook Slachtofferhulp Nederland is bereikbaar via 0900-01 01 voor mensen die hiermee te maken hebben gehad. Je kunt ook bellen als je zelf iemand kent die slachtoffer is.