Door conflicten, geweld en mensenrechtenschendingen zijn wereldwijd voor het eerst meer dan 100 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Dat meldt UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. In juni 2021 waren dat nog 84 miljoen mensen.

Meer dan 1 procent van de wereldbewolking is in 2022 gedwongen op de vlucht. "Honderd miljoen is een grimmig cijfer. Ontnuchterend en alarmerend tegelijk. Het is een record dat nooit had mogen worden gevestigd", aldus Filippo Grandi, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Het recordaantal is het gevolg van nieuwe golven van wereld of aanhoudende conflicten in landen als Afghanistan, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Myanmar en Nigeria, maar vooral ook de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de Russische invasie sloegen 8 miljoen Oekraïners op de vlucht binnen het land. Nog eens 6 miljoen mensen vluchtten het land uit.

In een verklaring prijst Grandi de internationale reactie op mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Hij benadrukt dat een "soortgelijke mobilisatie" nodig is voor crises in andere landen. "Maar uiteindelijk is humanitaire hulp slechts een verzachtend middel", waarschuwt Grandi.

Het totale aantal gevluchte mensen in 2022 omvat vluchtelingen, asielzoekers, en 53,2 miljoen mensen die door conflicten binnen hun eigen land ontheemd raakten.