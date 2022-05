Hevige onweersbuien in het oosten van Canada hebben vier mensen het leven gekost, meldde CBS News zaterdag. Door het noodweer kwamen bijna 900.000 huishoudens zonder stroom te zitten.

De buien gingen gepaard met hagelstenen met een diameter van 2 tot 4 centimeter en harde windvlagen. Op meerdere plekken bereikte de wind een snelheid van 100 kilometer per uur. Op diverse vliegvelden werden zelfs windsnelheden tot ruim 130 kilometer per uur gemeten.

Drie personen overleden in de provincie Ontario en één in Quebec. Twee van hen stierven doordat ze omvallende bomen over zich heen kregen. Een derde persoon overleed nadat haar boot was gekapseisd. Over de vierde persoon is geen informatie naar buiten gebracht.

Door het noodweer is schade ontstaan aan onder meer gebouwen en elektriciteitsmasten. Het kan enkele dagen duren voordat alle huishoudens weer stroom hebben. Er zijn ook meldingen over gekantelde auto's en wegen die onbegaanbaar zijn geworden door omgevallen bomen.