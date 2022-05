De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat meer gevallen van het apenpokkenvirus zullen opduiken, nu er extra gecontroleerd wordt op aanwezigheid van het virus.

De WHO heeft 92 gevallen van het apenpokkenvirus geregistreerd in zeker twaalf landen waar de ziekte niet endemisch is, meldt persbureau Reuters. De organisatie onderzoekt nog 28 mogelijke besmettingen.

Personen die in nauw contact stonden met besmette mensen die al symptomen hadden, lopen volgens de WHO het meeste risico. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpverleners. Om de uitbraak te stoppen moeten zij goed geïnformeerd worden, zegt de WHO. Ook zegt de VN-organisatie binnen enkele dagen met extra adviezen te komen.

De landen waar het virus volgens de WHO is vastgesteld zijn Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Maar ook Israël en Zwitserland hebben inmiddels gevallen gerapporteerd. Volgens de WHO zijn onder de patiënten relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen.

Apenpokken in Nederland aangemerkt als A-ziekte

In Nederland zijn inmiddels twee gevallen van het apenpokkenvirus vastgesteld. De ziekte is aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten worden gemeld.

Apenpokken komen normaal alleen in Centraal- en West-Afrika voor. Het virus is in 1958 voor het eerst aangetroffen bij apen. De verschijnselen lijken op een besmetting met de verdwenen ziekte pokken.

Mensen die besmet zijn met apenpokken krijgen uitslag die meestal in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat. Andere symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken van de ziekte.