De conservatieve partij van de huidige premier Scott Morrison heeft de Australische parlementsverkiezingen verloren, meldt de Australian Broadcasting Company zaterdag op basis van een eerste prognose. Oppositiepartij Labour lijkt de winst na het tellen van ruim 60 procent van de stemmen niet meer te kunnen ontgaan. Morrison heeft zijn nederlaag al toegegeven.

De winst van de centrumlinkse partij Labour betekent dat Anthony Albanese de positie van Morrison als premier zal overnemen. "Ik heb vanavond gesproken met de leider van de oppositie en de toekomstige premier, Anthony Albanese, en ik heb hem gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning", zei Morrison.

Ook kondigde Morrison aan op te stappen als leider van de Liberale Partij van Australië. Hij was sinds 2018 premier.

Kort nadat Morrison hem gefeliciteerd had, hield Albanese zijn overwinningsspeech. Daarin zei hij het land weer te willen herenigen. "Ik denk dat mensen samen willen komen, zoeken naar ons gemeenschappelijk belang en kijken naar dat gevoel van een gemeenschappelijk doel. Ik denk dat mensen genoeg van verdeeldheid hebben. Ze willen samenkomen als een natie en ik ben van plan om dat te leiden."

Ook de Britse premier Boris Johnson feliciteerde Albanese zaterdag met diens overwinning. "Onze landen hebben een lange geschiedenis en een mooie toekomst samen", aldus Johnson.

Aankomend Australisch premier Anthony Albanese viert de overwinning. Aankomend Australisch premier Anthony Albanese viert de overwinning. Foto: Reuters

Grote partijen verliezen zetels aan 'de kleintjes'

Het is nog niet duidelijk of de Labour-partij ook een meerderheid in het parlement gaat behalen. Zo niet, dan moet de partij een minderheidsregering zien te vormen. In de tussenstand staat Labour op ongeveer 72 zetels. Voor een meerderheid in het parlement zijn 76 zetels nodig.

Zowel Labour als de conservatieve partij van Morrison lijkt zetels te verliezen aan kleinere partijen, zoals de milieubewuste partij Australian Greens. De partij van Morrison staat voorlopig op 55 zetels. Er zijn nog zeker dertien zetels te verdelen en er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden.

De conservatieve regering van Morrison lag in de opiniepeilingen al achter op Labour. De afgelopen tijd is er veel kritiek geweest op Morrison. Onder zijn leiding koos het land voor strenge lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor de bevolking in steden zoals Melbourne en Sydney wekenlang opgesloten zat. Dat leidde tot veel demonstraties. Ook zijn klimaataanpak en de wijze waarop zijn regering reageerde op overstromingen dit jaar konden op kritiek rekenen.