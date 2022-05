Boris Johnson is verder onder vuur komen te liggen door een nieuwe rel in het 'partygate'-schandaal. Vrijdag kwam naar buiten dat de Britse premier ruim een maand geleden samenkwam met topambtenaar Sue Gray, die onderzoek deed naar borrels en feestjes van overheidspersoneel op momenten dat in Engeland strenge coronaregels golden.

De ontmoeting leidt tot grote verontwaardiging bij de oppositie.

"Johnson moet dringend uitleggen waarom hij een geheime ontmoeting met Gray had om haar rapport te bespreken, terwijl hij beweerde dat haar onderzoek volledig onafhankelijk was", vindt Angela Rayner, plaatsvervangend leider van Labour. Topambtenaar Gray kreeg van Johnson zelf de opdracht de zaak te onderzoeken.

Sky News meldt dat Johnson en Gray elkaar hadden ontmoet om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Volgens BBC News had Gray het gesprek aangevraagd om haar "intenties te verduidelijken" over wat er gaat gebeuren na het politieonderzoek naar 'partygate'.

Het gesprek ging over onder meer de publicatie van foto's in Grays eindrapport, aldus BBC News. Haar woordvoerder ontkent deze claims, bericht Sky News. Ook Johnsons kantoor zegt dat de premier niet het initiatief nam tot het gesprek en bovendien geen invloed probeerde uit te oefenen.

Rapport mogelijk aankomende week openbaar

De topambtenaar deelde haar kritische bevindingen over 'partygate' eind januari al, maar de publicatie van het volledige rapport bleef uit vanwege het toen nog lopende onderzoek van de politie. Donderdag werd bekend dat het politieonderzoek klaar was. Britse media melden dat het langverwachte rapport mogelijk aankomende week openbaar wordt gemaakt.

In het onderzoek van de politie werd geconstateerd dat overheidsmedewerkers zich niet aan de coronaregels hadden gehouden tijdens acht bijeenkomsten tussen mei 2020 en april 2021.

Een van de in totaal 126 boetes ging naar Johnson, omdat hij op Downing Street een bijeenkomst voor zijn verjaardag had bijgewoond. Ook Johnsons vrouw Carrie en minister Rishi Sunak van Financiën werden om die reden beboet.