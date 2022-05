De Chileense regering heeft bekendgemaakt dat toeristen vanaf 1 augustus weer welkom zijn op Paaseiland. Het eiland ligt ruim 3.000 kilometer ten westen van de kust van Chili en is vooral bekend door de stenen beelden in de vorm van gigantische hoofden. De beelden vertegenwoordigen de voorouders van de Polynesische bevolking van Paaseiland en behoren tot het UNESCO-werelderfgoed.

Toen de coronapandemie in maart 2020 begon, protesteerden de inwoners van het afgelegen eiland in het midden van de Stille Oceaan tegen de aanwezigheid van toeristen. Ze namen zelfs de luchthaven over. Daarmee wilden ze voorkomen dat er nog vliegtuigen vanaf het vasteland konden landen.

De regering van Chili heeft toegezegd de infrastructuur van de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren om eventuele coronagevallen aan te kunnen pakken. Kleine bedrijven die geraakt zijn door de pandemie kunnen rekenen op subsidies.

Daarnaast wil de regering een dialoog aangaan met de lokale bevolking "om een oplossing te vinden voor het territoriale conflict dat al meer dan vijftig jaar bestaat". Paaseiland is in 1880 geannexeerd door Chili, maar de meerderheid van de lokale bevolking - de Rapa Nui - wil graag onafhankelijk zijn.