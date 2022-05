Paderborn, een stad in het westen van Duitsland, is vrijdag getroffen door een tornado. Daarbij zijn veertig mensen gewond geraakt. Tien van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de politie.

De politie sprak van "chaos" in de stad. De windhoos zorgde ook voor aanzienlijke materiële schade. Verschillende woningen zijn beschadigd en bomen zijn omgevallen. Het noodweer doorkruist Duitsland momenteel en is volgens meteorologen veroorzaakt door abnormaal hoge temperaturen.

Paderborn ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, halverwege tussen Frankfurt en Hamburg. Ook in Lippstadt, een andere stad in deelstaat Noordrijn-Westfalen, ging het er heftig aan toe, schrijft BILD. Een tornado zou door de straten van de stad hebben geraasd, waarbij volgens de brandweer flinke schade is ontstaan. De tornado is door een expert van de Duitse weerdienst bevestigd.