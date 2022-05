Paderborn, een stad in het westen van Duitsland, is vrijdag getroffen door een tornado. Daarbij zijn 38 mensen gewond geraakt. Tien van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de politie.

De windhoos veroorzaakte ook veel materiële schade in de stad, die in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt. Verschillende woningen zijn beschadigd en bomen zijn omgevallen.

In de naburige deelstaat Rijnland-Palts kwam een 38-jarige man om het leven nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij zijn ondergelopen kelder binnenging en op zijn hoofd viel. Dat heeft de politie in de stad Koblenz bekendgemaakt. Het treinverkeer in het westen van het land raakte ontregeld en de autoriteiten riepen mensen op binnen te blijven.

Ook de stad Lippstadt, die ongeveer 30 kilometer ten westen van Paderborn ligt, is volgens de brandweer waarschijnlijk getroffen door een tornado. Niemand raakte daar gewond, maar wel werd de toren van de kerk van de stad door de harde wind verwoest. Zeker 120 bezoekers van het zwembad kwamen tijdelijk vast te zitten omdat omgevallen bomen de toegang blokkeerden. De brandweer heeft hen bevrijd.

In de zuidelijke deelstaat Beieren raakten veertien mensen gewond toen het dak van hun gebouw instortte. Twee van hen, een vrouw en een kind, zijn er slecht aan toe.

Het noodweer trof eerst het westen van het land en trekt momenteel weg naar het oosten.