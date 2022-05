In Noord-Korea zijn sinds eind april ruim 2,2 miljoen gevallen gemeld van wat daar 'koorts' genoemd wordt. Dat maakte staatspersbureau KCNA bekend. De kans is groot dat veel van die 'koortsgevallen' zijn veroorzaakt door COVID-19, maar het land heeft niet de testcapaciteit om dat te bevestigen.

De 2,2 miljoen 'koortsgevallen' betekent bijna 10 procent van de volledige bevolking van Noord-Korea, dat 25 miljoen inwoners telt. Het land heeft niet aangegeven hoeveel van die mensen met koorts daadwerkelijk COVID-19 hebben opgelopen. Volgens experts heeft Noord-Korea niet de middelen om op grote schaal te testen.

Het land meldde begin mei het eerste officiële coronageval. Sindsdien zijn volgens KCNA 65 Noord-Koreanen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Ondanks de enorme uitbraak van 'koortsgevallen' stelt Noord-Korea dat de landbouw doorgaat en dat de fabrieken werken. Het land is ook van plan een staatsbegrafenis voor een gepensioneerde generaal door te laten gaan.

Eerder deze week sloegen de Verenigde Naties alarm over wat ze beschouwen als een aanzwellende uitbraak van corona in Noord-Korea, waar de niet-gevaccineerde bevolking bijzonder kwetsbaar is. De WHO waarschuwde dat de zeer besmettelijke omikronvariant er gemakkelijk kan oprukken, met rampzalige gevolgen voor het verarmde land.

De WHO herhaalde het aanbod hulp te bieden en te vaccineren. Ook Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. Noord-Korea heeft daar nog niet op gereageerd.