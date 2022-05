De 29-jarige Nederlander Alexander D. kreeg donderdag in België een levenslange gevangenisstraf en tien jaar tbs opgelegd voor vier moorden. In 2017 doodde hij zijn ex-vriendin, haar grootouders en een fotograaf voor wie de achttienjarige vrouw soms poseerde. Tegen de uitspraak van de Belgische volksjury kan hij niet in beroep gaan.

D. ging op 25 juli 2017 naar de woning van zijn ex-vriendin Maïlys Descamps, die hij via internet had leren kennen. Hij stak haar dood en bracht ook haar opa en oma om het leven. Een paar dagen eerder had Descamps de Nederlander ge-sms't dat ze niet bij hem terug zou komen.

Ze had de toen 24-jarige D. eerder verteld over pikante fotoshoots bij een 30-jarige fotograaf, waarbij mogelijk seksueel contact was geweest. Nadat de relatie met D. op de klippen was gelopen, stalkte en bedreigde hij Descamps wekenlang digitaal.

De avond voor D. zijn ex en haar opa en oma doodstak, ondervroeg en martelde hij de fotograaf voor wie zijn ex poseerde in diens huis in Gent. Dat deed hij acht uur lang, waarna hij hem doodstak.

De avond na de moord op zijn ex en haar grootouders werd D. opgepakt. Inmiddels had de politie een verband gelegd met de moord op de fotograaf in de nacht van 24 op 25 juli 2017. Volgens de jury was bij de moorden er sprake van voorbedachten rade. D. ging in gesprek met zijn slachtoffers, die in beide gevallen smeekten om geen verder geweld te gebruiken.