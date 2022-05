De Taliban verplichten vanaf zaterdag alle vrouwen die op de Afghaanse televisie komen, inclusief presentatrices en nieuwslezers, om hun gezicht te bedekken zolang zij in beeld zijn. Dat meldt BBC News donderdag op basis van een woordvoerder van de machthebbers in Afghanistan.

Afghaanse mediabedrijven zijn eerder deze week op de hoogte gesteld van de beslissing. "Dit is een indirecte manier om ons het werk onmogelijk te maken. Hoe kan ik het nieuws presenteren terwijl mijn mond bedekt is?", zei een anonieme televisiepresentatrice tegen de BBC.

Volgens de woordvoerder gaat het slechts om een advies, zoals wel vaker het geval is bij beslissingen van de Taliban. In de praktijk worden Afghanen die deze 'adviezen' niet opvolgen regelmatig lastiggevallen, aangevallen en zelfs opgepakt.

Twee weken geleden vaardigden de Taliban al een decreet uit, zodat vrouwen in het openbaar een boerka moeten dragen. Volgens Taliban-leider Hibatullah Akhundzada moeten vrouwen in het openbaar "een boerka dragen die ze van top tot teen bedekt, wat traditioneel en respectvol is".

Tijdens het eerste Taliban-regime, tussen 1996 en 2001, mochten vrouwen ook alleen in een boerka over straat en mochten ze niet werken of naar school. Na de machtsovername in augustus 2021 zei de fundamentalistische islamitische organisatie van plan te zijn vrouwenrechten in Afghanistan te gaan respecteren.

In de afgelopen maanden werd echter onder meer een verbod op onderwijs voor meisjes afgekondigd. Ook mogen Afghaanse vrouwen sinds maart alleen nog in een vliegtuig stappen als ze begeleid worden door een mannelijk familielid. Vooral op lokaal niveau worden allerlei beperkingen voor vrouwen ingevoerd.