Het Israëlische leger gaat geen onderzoek doen naar de dood van de Palestijnse Al Jazeera-journalist die op 11 mei is doodgeschoten. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz donderdag. Toen Shireen Abu Akleh werd neergeschoten, deed ze verslag van een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp in Jenin op de Westelijke Jordaanoever.

De krant schrijft dat het leger ervan afziet, omdat in een eventueel onderzoek Israëlische militairen als verdachten kunnen worden aangemerkt. Dat kan volgens het leger in Israël tot onrust in het land leiden.

Familieleden van de doodgeschoten journalist, die ook de Amerikaanse nationaliteit had, zeggen tegen televisiezender Al Jazeera dat ze niet verbaasd zijn over het besluit. Ze roepen de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap op een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de journalist in te stellen.

Volgens Palestijnen is Abu Akleh doodgeschoten door het Israëlische leger. Israël bevestigde na haar dood dat het leger in een vuurgevecht was verwikkeld in het kamp waar Abu Akleh getroffen werd. Het zou een vuurgevecht met een groep Palestijnse soldaten zijn geweest.

Abu Akleh was een bekende Palestijnse verslaggever voor de Arabischtalige zender Al Jazeera. Ook een Palestijnse journalist die voor de krant Al-Quds in Jeruzalem werkt, raakte op 11 mei gewond. Haar toestand was stabiel.

Onrust tijdens uitvaart van Abu Akleh

Er is momenteel sprake van een golf van geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden. Israël heeft de afgelopen weken bijna dagelijks aanvallen op de bezette Westelijke Jordaanoever uitgevoerd.

Tijdens de uitvaart van Abu Akleh, die plaatsvond op 13 mei, was het ook onrustig. Er brak geweld uit en de Israëlische politie voerde charges uit op Palestijnen die de kist van de journalist droegen. De kist viel daardoor bijna op de grond.