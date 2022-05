Op een middelbare school in het Noord-Duitse Bremerhaven is donderdagochtend een medewerkster zwaargewond geraakt bij een schietpartij. De dader zou omstreeks 9.15 uur het vuur hebben geopend. Naast een vuurwapen zou hij een kruisboog bij zich hebben gedragen, schrijft BILD.

De dader kon volgens de politie al snel worden opgepakt. Over de identiteit en het motief van de man is niets bekendgemaakt.

Op het moment van de schietpartij waren er ongeveer tweehonderd leerlingen op school. Zij zochten dekking in lokalen en brachten daar volgens BILD meerdere uren door. Er waren minder leerlingen dan normaal, omdat er eindexamens werden afgenomen.

De politie werd gebeld door een leerlinge die zich verschanste in een toilet en was snel ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer is afgevoerd naar een ziekenhuis.