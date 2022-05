De Londense politie sluit het onderzoek naar 'partygate' af met in totaal 126 boetes voor overheidsmedewerkers. Het schandaal draait om overheidsfeestjes en -borrels op momenten waarop in Engeland strenge coronaregels golden.

Sommige personeelsleden hebben meerdere boetes gekregen, maar om hoeveel personen het gaat is niet bekendgemaakt. De politie deelt geen informatie over de identiteit van de personen. Wel wil de politie kwijt dat 53 boetes naar mannen gingen en 73 naar vrouwen.

Eerder maakten onder anderen premier Boris Johnson en minister Rishi Sunak (Financiën) bekend een boete te hebben gekregen. Dat was vanwege een verjaardagbijeenkomst voor Johnson in 2020, op een moment waarop het niet was toegestaan in grote groepen bijeen te komen. De 126 boetes hebben betrekking op in totaal acht bijeenkomsten tussen mei 2020 en april 2021.

De politie kwam al vroeg in de pandemie met het standpunt dat ze niet alle overtredingen van de coronaregels zou onderzoeken, maar maakt een uitzondering voor gevallen waarbij mogelijk sprake is van opzet en waarbij het uitblijven van een onderzoek "de legitimiteit van de wet aanzienlijk zou ondermijnen". Na de grote maatschappelijke ophef over 'partygate' begon de politie in januari dit jaar met een onderzoek naar het schandaal waardoor Johnson zwaar onder vuur kwam te liggen.

Ook parlement doet onderzoek

Ook het parlement doet onderzoek naar de kwestie, maar dat richt zich specifiek op de premier. Johnson zou met zijn eerste reacties op 'partygate' het parlement hebben misleid. Daarnaast zou Johnson zijn eigen gedrag in zijn spijtbetuigingen hebben verdedigd.

Nu het politieonderzoek is afgerond, wordt naar verwachting binnenkort het volledige Sue Gray-rapport gepubliceerd. Eind januari werd een eerste versie gepubliceerd, maar daar werden vanwege het lopende onderzoek details uit weggelaten.