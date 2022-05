Aan het einde van 2021 waren 59,1 miljoen mensen wereldwijd geregistreerd als ontheemd, meldt het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) in zijn jaarlijkse rapportage.

Door conflicten en natuurrampen zijn vorig jaar tientallen miljoenen mensen in eigen land op de vlucht geslagen. Het aantal ontheemden stijgt sinds 2016. 2021 kende een stijging van 4 miljoen vergeleken met een jaar eerder. In 2019 ging het om ruim 50 miljoen ontheemden.

De verwachting is dat de stijging ook in 2022 zal doorzetten. Acht miljoen Oekraïners hebben dit jaar door de oorlog huis en haard moeten verlaten en verblijven elders in hun land. Daarnaast zijn ruim zes miljoen mensen Oekraïne ontvlucht.

Vorig jaar kwamen er wereldwijd 38 miljoen nieuwe ontheemden bij en moesten sommige mensen meerdere keren vluchten. Voor 14,4 miljoen mensen waren geweld en conflicten de oorzaak, bijna de helft meer dan in 2020. Zij kwamen uit landen als Ethiopië, Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië, Myanmar, Jemen, Colombia en Congo.

De meeste ontheemden zijn slachtoffer van natuurrampen: vorig jaar 23,7 miljoen mensen. 94 procent van hen vluchtte voor weer- en klimaatgerelateerde rampen, zoals cyclonen, moessonregens, overstromingen en droogte. China, de Filipijnen en India werden in dat opzicht het hardst getroffen.

Ruim 25 miljoen ontheemden zijn jonger dan achttien jaar. "De trend van ontheemding zal op de lange termijn nooit worden gekeerd als er voor ontheemden geen veilige en duurzame omstandigheden worden gecreëerd om naar huis terug te keren, lokaal te integreren of zich elders te vestigen", aldus IDMC-directeur Alexandra Bilak.