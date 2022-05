Het Rode Kruis opent giro 6251 in verband met extreme droogte en honger in het oosten van Afrika. In Kenia, Ethiopië en Somalië hebben miljoenen mensen volgens het Rode Kruis, de Verenigde Naties (VN) en andere hulporganisaties direct hulp nodig om te overleven. De situatie verslechtert nog elke dag.

Het bureau voor noodhulp van de VN trok eind april aan de bel vanwege de ernstige situatie in de zogenoemde Hoorn van Afrika. Volgens het VN-wereldvoedselprogramma WFP lijden daardoor ongeveer dertien miljoen mensen in delen van Ethiopië, Somalië en Kenia honger.

"We moeten nu snel actie ondernemen om grotere hongersnood te voorkomen", zegt Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis, vanuit Ethiopië. "Dit is al het vierde opeenvolgende seizoen van droogte en levensreddende hulp is nodig." Het Rode Kruis zegt meer dan 37 miljoen euro nodig te hebben voor hulp in de drie landen.

"Nu kunnen we onze ogen echt niet meer sluiten", laat een Rode Kruis-woordvoerder weten aan NU.nl. Volgens de organisatie is het moeilijk om aandacht te krijgen voor de "sluimerende ramp" doordat ook de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis aandacht eisen.

Tijdens eerdere jaren van de hongersnood in de streek heeft het Rode Kruis geen gironummer geopend. "Nu hebben we een concreet geldbedrag dat we nodig hebben", licht de woordvoerder van de noodhulporganisatie toe.

Ergste droogte in veertig jaar

De streek waarin ook Eritrea en Djibouti liggen, wordt geteisterd door de ergste droogte in veertig jaar. In de afgelopen drie regenseizoenen is er zo weinig neerslag gevallen dat er veel meer vee sterft dan normaal en gewassen niet kunnen groeien. Door de droogte worden mensen gedwongen uit te wijken naar andere gebieden, waardoor conflicten ontstaan.

Veel landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Het graan is ook cruciaal voor de wereldwijde voedselhulp. Die loopt door de oorlog in Oekraïne gevaar, waarschuwde de VN begin mei.

Meer dan tien miljoen kinderen in vooral de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië zijn in gevaar door acute ondervoeding, meldde UNICEF dinsdag. De aanhoudende droogte, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie zijn volgens de VN-kinderorganisatie de belangrijkste oorzaken. Bovendien nemen de donaties wereldwijd af, zei UNICEF tegen NU.nl.

Ook kinderorganisatie Save the Children en hulporganisatie Oxfam maken zich zorgen over de situatie in het oosten van Afrika, zegt Martine Bergwerff, coördinator van het humanitaire team van Save the Children Nederland, in gesprek met deze site. "Wat de situatie in de Hoorn van Afrika op dit moment zo uitzonderlijk zorgelijk maakt, is dat de directe gevolgen van conflicten, klimaatverandering en de pandemie tezamen een levensgevaarlijke combinatie vormen in deze regio."

Iedere 48 seconden sterft waarschijnlijk iemand in de regio door honger, aldus Save the Children en Oxfam.

De VN stelt dat het aantal mensen dat wereldwijd te kampen heeft met voedseltekorten de afgelopen twee jaar is gestegen van 136 miljoen naar 276 miljoen. Een wereldwijde voedselcrisis dreigt volgens de organisatie. Die zal vooral de armste landen treffen, zei secretaris-generaal António Guterres van de VN woensdag tijdens een bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken in New York.

De Wereldbank trekt 30 miljard dollar (ruim 28,6 miljard euro) uit om de ernstigste honger in de wereld te bestrijden. Aan nieuwe projecten wil de Wereldbank 12 miljard dollar besteden, terwijl 18 miljard dollar is bestemd voor bestaande voedselprojecten en aanverwante projecten die al waren goedgekeurd, maar nog niet zijn uitbetaald.