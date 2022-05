Sinds het begin van deze eeuw hebben Amerikaanse wapenfabrikanten meer dan 131 miljoen vuurwapens gemaakt voor de Verenigde Staten. Ook zijn er in die twintig jaar nog eens 71 miljoen vuurwapens uit het buitenland geïmporteerd, staat in een onderzoeksrapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Samen kochten de Amerikanen dus ruim 200 miljoen wapens op ongeveer 330 miljoen inwoners.

Volgens het rapport groeit de wapenproductie in de VS elk jaar. Werden er in het jaar 2000 nog een kleine 4 miljoen vuurwapens geproduceerd, in 2020 waren dat er 11,3 miljoen. Het aantal geregistreerde producenten nam ook toe, van ruim tweeduizend tot bijna zeventienduizend.

Het populairst zijn handvuurwapens als pistolen en revolvers. De onderzoekers maken zich verder zorgen over zogeheten ghost guns, wapens die thuis in elkaar worden geknutseld met 3D-printers of van onderdelen die online zijn gekocht. In 2021 nam de politie 19.344 van dat soort wapens in beslag, aldus het onderzoek.

Het aantal doden door vuurwapengeweld nam eveneens toe. In 2020 werd het hoogste niveau in meer dan 25 jaar bereikt, met 6,1 dodelijke slachtoffers per 100.000 inwoners.

Het onderzoek van het ministerie van Justitie komt na een weekend vol schietpartijen. In de stad Buffalo schoot een rechts-extremist tien mensen dood en verwondde er drie. In Laguna Woods in de staat Californië schoot een man vijf kerkbezoekers neer. Bij schietpartijen in de stad Milwaukee raakten op één avond twintig mensen gewond door kogels.