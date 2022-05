De verdachte van de massaschietpartij in de Amerikaanse stad Buffalo waarbij zaterdag tien personen om het leven kwamen, heeft een half uur voor zijn daad zijn plannen gedeeld in een chatroom op Discord.

Niemand van de kleine groep die van de plannen op de hoogte was, zou alarm hebben geslagen, meldt The New York Times woensdag.

De politie verdenkt de achttienjarige witte Payton Gendron van een racistisch haatmisdrijf. Hij zou op 14 mei tien mensen hebben doodgeschoten in een supermarkt in de stad. Nog eens drie anderen raakten gewond. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

In de chatroom zou Gendron openlijk hebben gezegd de aanslag voor te bereiden. Hij zou talloze foto's van zichzelf met het vermoedelijke moordwapen en gekleed in camouflagekleding hebben gedeeld. Ook toonde hij een landkaart met daarop de supermarkt waar de aanslag later plaatsvond, meldt The New York Times.

Gendron heeft volgens de krant de schietpartij live uitgezonden op het sociale medium Twitch. Verder zou hij een manifest van ruim honderd pagina's online hebben gezet, waarin hij zichzelf omschrijft als een achttienjarige die overtuigd is van de superioriteit van de witte mens. Ook zou hij antisemitische denkbeelden hebben.

Discord laat in een reactie aan de Amerikaanse krant weten dat haat geen plek verdient op het chatplatform. De chatdienst verwijderde in de tweede helft van vorig jaar 2.182 chatrooms en ruim 25.000 accounts wegens gewelddadig extremisme.