Een Brits parlementslid van de Conservative Party van premier Boris Johnson is gearresteerd op verdenking van verkrachting, machtsmisbruik en andere seksuele misdrijven, melden Britse media als The Guardian dinsdagavond. De parlementariër wordt in afwachting van het onderzoek ook gevraagd om weg te blijven uit het Lagerhuis.

Het is niet duidelijk om welke partijgenoot van Johnson het gaat. Hij zou de strafbare feiten tussen 2002 en 2009 in Londen hebben gepleegd, meldt de krant The Sun.

In 2020 zouden de eerste beschuldigingen tegen het parlementslid zijn geuit. De Conservative Party weigert verder commentaar te geven voordat het onderzoek is afgerond.

De 'Tories' van Johnson gingen de laatste tijd vaker gebukt onder (seks)schandalen. Zo zijn veel Britten woedend over de feestjes die de politici organiseerden tijdens coronalockdowns terwijl inwoners werden gevraagd om geen vrienden thuis uit te nodigen.

Eind april zag een andere partijgenoot van Johnson zich nog genoodzaakt om op te stappen nadat hij was betrapt op het kijken van porno in het parlement.

Ook eind 2021 was er al ophef rondom de Conservative Party. Toen werd Owen Paterson gesommeerd te vertrekken omdat hij honderdduizenden ponden had opgestreken in ruil voor lobbyactiviteiten voor verschillende bedrijven. Dat kostte de 'Tories' bij tussentijdse verkiezingen de zetel in North Shropshire, die ze al 115 jaar in handen hadden.