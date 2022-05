Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt momenteel vierhonderd gevallen waarin sprake is van een ufo. Dat verklaarden twee hoge functionarissen van het ministerie dinsdag, tijdens de eerste openbare hoorzitting van het Amerikaanse Congres over ufo's in meer dan vijftig jaar tijd.

De afkorting ufo staat voor unidentified flying object (onbekend vliegend object). De Amerikaanse veiligheidsdiensten spreken tegenwoordig van unidentified aerial phenomena, oftewel een onbekend fenomeen in de lucht.

Het Pentagon richtte in 2020 een speciaal team op voor onderzoek naar ufo's. In een rapport dat vorig jaar juni uitkwam, stond dat sinds 2004 144 meldingen over ufo's gedocumenteerd zijn. De hoorzitting van dinsdag vond naar aanleiding van dat rapport plaats. Inmiddels is het aantal ufo's dat door de VS wordt onderzocht dus bijna verdrievoudigd.

Volgens Ronald Moultrie en Scott Bray, de twee Pentagon-functionarissen die werden gehoord door de commissie, is er "in geen enkel geval" overtuigend bewijs dat het gaat om een buitenaards ruimteschip. Het wordt niet uitgesloten, maar "op dit moment is er geen materiaal dat wijst op iets anders dan iets aards", aldus Bray.

Wel erkenden ze dat veel mysterieuze gevallen nog onopgelost zijn en dat mogelijk ook voor altijd zullen blijven. Het speciale onderzoeksteam blijft openstaan voor alle mogelijke verklaringen zolang een zaak niet opgelost is.

De functionarissen herhaalden de conclusie uit het rapport van vorig jaar dat ook zonder buitenaardse invloed ufo's een bedreiging voor het luchtruim en daarmee de nationale veiligheid kunnen vormen. Zo kunnen onbekende luchtvaartuigen het vliegverkeer in gevaar brengen en kan er sprake zijn van vijandige spionageapparatuur of geavanceerde luchtvaartuigen.