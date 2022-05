Bij de crash met een toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern op 21 maart was mogelijk opzet in het spel. Dat zou blijken uit de vluchtdata op de zwarte dozen, meldt The Wall Street Journal dinsdag op basis van Amerikaanse bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek.

De Boeing 737-800 van de maatschappij was op 21 maart onderweg van Kunming naar Guangzhou toen het toestel op kruishoogte plotseling een abrupte daling inzette en neerstortte op het platteland bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. In de laatste paar minuten verloor het toestel ruim 9 kilometer aan hoogte, blijkt uit data van FlightRadar24. Alle 132 inzittenden kwamen om het leven.

Het is ongebruikelijk dat een vliegtuig tijdens de kruisvlucht crasht, omdat dan vrijwel altijd de automatische piloot is geactiveerd. Volgens bronnen van The Wall Street Journal wijzen de vluchtdata erop dat iemand in de cockpit het vliegtuig bewust in een duikvlucht heeft gebracht.

De zogenoemde zwarte dozen, die alle vluchtgegevens bevatten en de gesprekken in de cockpit opnemen, worden op dit moment onderzocht in de Verenigde Staten. Dat onderzoek zal zich volgens de Amerikaanse krant nu richten op de rol van de piloten. Toch wordt niet uitgesloten dat iemand anders in het vliegtuig de cockpit is binnengedrongen, zeggen de bronnen.

China Eastern noemt het scenario dat iemand anders de cockpit is binnengedrongen "onwaarschijnlijk". Het verwijst naar een verklaring van toezichthouder Civil Aviation Administration of China (CAAC), waaruit bleek dat de piloten geen noodsignaal hadden uitgezonden.

Piloten hadden goede reputatie

CAAC meldde eerder al dat de piloten gekwalificeerd waren om te vliegen en een goede reputatie hadden. Ook hadden ze geen financiële problemen of gezondheidsproblemen. Op 20 april meldde CAAC in een voorlopig onderzoek dat het toestel goed onderhouden was en dat het weer op het moment van de crash ook goed was. De toezichthouder was niet bereikbaar voor commentaar.

De gecrashte Boeing werd in juni 2015 in gebruik genomen door China Eastern, een maatschappij met een goede veiligheidsreputatie. China Eastern hield zijn ruim tweehonderd vliegtuigen van het type Boeing 737-800 aan de grond na de crash. Een maand later vloog de maatschappij weer voor het eerst met het toestel.

Luchtvaartexperts zeiden eerder al tegen The Guardian dat het mogelijk is dat het vliegtuig van China Eastern met opzet is gecrasht. Zo vertonen de vlucht en de crash gelijkenissen met die van de crash van Germanwings-vlucht 9525 op 24 maart 2015.

Bij die vlucht van Barcelona naar Düsseldorf liet de copiloot het toestel met opzet crashen in de Alpen. De copiloot, de 27-jarige Andreas Lubitz, bleek psychische problemen te hebben. Net als bij de China Eastern-vlucht was op die vlucht geen noodsignaal afgegeven voor de duikvlucht werd ingezet.