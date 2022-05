De door Iran gesteunde sjiitische beweging Hezbollah en haar bondgenoten zijn hun meerderheid in het parlement van Libanon kwijt. Dat blijkt dinsdag uit de uitslag van de verkiezingen die op zondag werden gehouden. De nederlaag wordt gezien als een zware klap voor de gewapende groepering.

Hervormingsgezinde kandidaten die de corruptie in het land willen bestrijden, wisten minstens dertien van de 128 zetels te bemachtigen. De christelijke partij Libanese Strijdkrachten (LF), die banden heeft met Saoedi-Arabië, heeft twintig zetels gewonnen.

De spanningen tussen LF en Hezbollah waren de afgelopen tijd opgelopen. Bij confrontaties tussen aanhangers van beide partijen vielen meerdere gewonden.

Bij de vorige verkiezingen haalden Hezbollah en eraan gelieerde politici nog 71 zetels. Zij raakten er volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken negen kwijt, waarmee ze geen meerderheid meer hebben. Iran liet maandag al weten de resultaten te zullen respecteren. Het regime in Teheran ontkent zich te bemoeien met Libanons interne aangelegenheden.

Nog steeds woede over de explosie in Beiroet

Rond de stembusgang werden onregelmatigheden gemeld. Verschillende partijen hebben al gezegd de uitslagen te gaan aanvechten. De opkomst van rond de 40 procent was relatief laag. Vier jaar terug nam de helft van de bevolking nog de moeite om te gaan stemmen.

Het waren de eerste verkiezingen sinds 2018 in Libanon, dat gebukt gaat onder een grote economische en financiële crisis. Ook is er nog altijd woede over de enorme explosie die in augustus 2020 een ravage aanrichtte in de haven van hoofdstad Beiroet. Daardoor vielen bijna tweehonderd doden en raakten duizenden mensen gewond.