Spanje en Marokko hebben maandagavond laat hun landsgrenzen tussen het noorden van Marokko en de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla na twee jaar heropend. Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) is blij met die stap omdat het reistijd en geld scheelt, laat het weten aan NU.nl.

Ceuta en Melilla vormen de enige landgrenzen tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. De grenzen tussen Marokko en Spanje gingen in maart 2020 dicht vanwege de coronapandemie.

Direct na de heropening passeerden tientallen auto's en groepen mensen te voet de grenzen in beide richtingen, meldt de Saoedi-Arabische televisiezender Al Arabiya. Bij de grenspost van Findeq waren mensen blij om na twee jaar hun geliefden aan de andere kant van de grens weer te kunnen bezoeken.

Het oversteken van de grenzen is de eerste twee weken alleen mogelijk voor inwoners van het Schengengebied. Vanaf 31 mei zijn bijvoorbeeld ook grensarbeiders weer welkom.

Soms uren extra reistijd voor de heropening

Het reizen tussen de twee landen was sinds 12 april al mogelijk via de zeegrenzen naar andere havensteden in Marokko. "Maar deze heropening betekent dat de mensen die in de buurt van de enclaves moeten zijn dat ze niet langer hoeven om te reizen en daardoor meer geld kwijt zijn", licht SMN-voorzitter Bouchaib Saadane toe.

Vanaf Melilla is het ruim twee uur rijden naar de alternatieve grote haven van Al Hoceima, hoewel de kleinere haven van Beni Ansar op een kwartiertje afstand ligt. Ceuta ligt op ongeveer 35 autominuten van de haven van Ksar es-Seghir.

Elk jaar maken zo'n drie miljoen mensen per auto en veerboot de overtocht van Spanje naar Marokko. Dat doen ze onder meer voor familiebezoek en vakantie.

Toneel van ruzie tussen Marokko en Spanje

Een jaar na het sluiten van de landsgrenzen tussen Marokko en Spanje werden de grenzen rond de twee enclaves het toneel van een ruzie tussen de twee landen. Die was ontstaan doordat de leider van de beweging Polisario, die voor onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara strijdt, in Spanje werd behandeld voor COVID-19.

De Marokkaanse autoriteiten zouden in mei 2021 plotseling de grensbewaking hebben versoepeld. Daarop lukte het zo'n achtduizend mensen om zwemmend of met bootjes de zwaarbeveiligde Spaanse exclave binnen te komen. De twee landen legden hun ruzie in april van dit jaar bij.

Volgens Saadane kunnen vooral inwoners van Spanje opgelucht ademhalen nu de strijdbijl tussen de twee landen is begraven. "Vorig jaar moesten mensen die vanuit Spanje naar Marokko wilden voor familiebezoek omreizen via Frankrijk", zegt de SMN-voorzitter. "Dat was echt te gek voor woorden."