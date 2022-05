Meer dan tien miljoen kinderen in vooral de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië zijn in gevaar door acute ondervoeding, meldt UNICEF dinsdag. De aanhoudende droogte, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie zijn volgens de VN-kinderorganisatie de belangrijkste oorzaken.

Volgens de kinderorganisatie lijden wereldwijd op dit moment zeker 13,6 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan acute ondervoeding.

In de Hoorn van Afrika zal het aantal ernstig ondervoede kinderen op korte termijn stijgen van 1,7 miljoen naar 2 miljoen, verwacht de kinderorganisatie van de VN. Maar ook in regio's als Zuid-Azië zijn de cijfers zeer zorgwekkend, meldt UNICEF in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De organisatie wijst erop dat minstens tien miljoen ernstig ondervoede kinderen geen toegang hebben tot de juiste behandeling. De kosten van de therapeutische voeding die de kinderen krijgen, nemen door de stijgende voedselprijzen toe.

Daardoor lopen de levens van nog eens 600.000 kinderen gevaar, meldt UNICEF. De organisatie roept regeringen en donoren op met extra geld te komen. "Er moet snel worden gehandeld", zegt directeur Catherine Russell. "Er is nog maar bitter weinig tijd voordat deze situatie veel en veel erger wordt."

Ernstigste droogte in veertig jaar in Hoorn van Afrika

Het bureau voor noodhulp van de VN trok eind april al aan de bel vanwege de ernstige situatie in de Hoorn van Afrika. Volgens VN-wereldvoedselprogramma WFP lijden daardoor ongeveer dertien miljoen mensen in delen van Ethiopië, Somalië en Kenia honger.

De Oost-Afrikaanse streek waarin ook Eritrea en Djibouti liggen, wordt geteisterd door de ergste droogte in veertig jaar. In de afgelopen drie regenseizoenen is er in deze gebieden zo weinig neerslag gevallen, dat er veel meer vee sterft dan normaal en gewassen niet kunnen groeien. Door de droogte worden mensen gedwongen uit te wijken naar andere gebieden, waardoor conflicten ontstaan.

Wereldwijde voedselhulp in gevaar door oorlog in Oekraïne

Havens en zeeroutes zijn geblokkeerd als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Daardoor kunnen miljoenen tonnen voedsel in Oekraïne op dit moment niet worden gebruikt.

Tot het begin van de oorlog was Oekraïne een van 's werelds belangrijkste producenten van tarwe en een belangrijke producent van mais. Volgens cijfers van de VN werden in 2020 bijvoorbeeld ruim 30 miljoen ton mais en bijna 25 miljoen ton tarwe geoogst in het land.

Veel landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Het graan is ook cruciaal voor de wereldwijde voedselhulp. Die loopt nu gevaar, waarschuwde de VN begin mei.