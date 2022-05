De Verenigde Staten stationeren enkele honderden militairen in Somalië, bevestigen autoriteiten aan persbureau Reuters. Daarmee hoopt Washington de zondag gekozen president Hassan Sheikh Mohamud bij te staan in zijn strijd tegen de islamitische terroristische groepering Al Shabaab.

President Joe Biden stemde in met het verzoek van zijn defensieminister Lloyd Austin om "een meer doeltreffende strijd tegen Al Shabaab mogelijk te maken", aldus een hoge regeringsambtenaar.

Somalië kampt sinds de val van dictator Mohamed Siad Barre in 1991 met conflicten en gevechten tussen clans. Tot president Donald Trump hen in december 2020 terughaalde, assisteerden circa zevenhonderd Amerikaanse troepen het Somalische leger in de strijd tegen de aan Al Queda gelinkte Al Shabaab.

Amerikanen nemen niet deel aan gevechten

"Dit is een herplaatsing van troepen die reeds in het gebied aanwezig waren en op incidentele basis Somalië in- en uitreisden", zei Karine Jean-Pierre, persvoorlichter van het Witte Huis, aan verslaggevers.

Het Pentagon zei dat de troepen niet deelnemen aan gevechtsoperaties, maar zullen werken aan het trainen, adviseren en uitrusten van Somalische strijdkrachten.

Al Shabaab wil de Somalische regering omverwerpen en zijn eigen heerschappij in Somalië te vestigen, gebaseerd op zijn strikte interpretatie van de islamitische Sharia-wetgeving. In de strijd tegen de centrale regering in Mogadishu pleegt de rebellengroep regelmatig bomaanslagen.

'Enorme stimulans voor nieuwe president'

"Het is goed nieuws dat er Amerikaanse troepen ter plaatse zijn en dat de terrorismebestrijding weer op gang kan komen", vindt de door Amerikanen opgeleide kolonel Ahmed Sheikh, voormalig commandant van de Somalische elite-eenheid Danab Special Forces.

"Dit zal een enorme stimulans zijn voor de nieuwe president - hij heeft een grote taak voor de boeg", voegde hij eraan toe. Voormalig Somalisch leider Hassan Sheikh Mohamud won zondag opnieuw het presidentschap bij de stemming door parlementsleden.