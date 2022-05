Een PostNL-busje zonder bestuurder heeft maandag twee mensen overreden in het Belgische Aalst. De slachtoffers overleden ter plekke, meldt het Openbaar Ministerie.

De PostNL-koerier had volgens het parket Oost-Vlaanderen maandagochtend zijn bestelbus met draaiende motor geparkeerd om een pakje af te leveren. Mogelijk stond het busje niet op de handrem en/of nog in de versnelling. Het kwam daarop zelf in beweging en rolde de hellende straat af.

Even verderop botste het voertuig op een 68-jarige buurvrouw en de 59-jarige dakwerker die bij haar aan het werk was. De bestuurder zou tevergeefs hebben geprobeerd de bestelbus nog te stoppen.

De 32-jarige PostNL-koerier lijkt niet onder invloed te zijn geweest. De blaas- en speekseltest die hij heeft ondergaan waren negatief. Zijn rijbewijs is voor vijftien dagen ingenomen. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog.