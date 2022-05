Een hittegolf die India en Pakistan al weken teistert, leidde zondag tot een warmterecord van 49 graden in de Indiase hoofdstad New Delhi. De temperaturen in India zakken de komende drie dagen iets, maar volgens weerinstituut IMD moeten Indiërs nu rekening houden met stofstormen, meldt The Hindustan Times maandag.

Volgens IMD is de hittegolf in de landen het gevolg van een neerslagtekort. De temperaturen liggen in delen van het land met bijna 1,4 miljard inwoners al weken boven de 40 graden. De hittegolf treft naar schatting een miljard mensen.

De hitte heeft volgens Vox al tot zeker 25 doden in India en 65 doden in Pakistan geleid. Vermoedelijk is het aantal slachtoffers nog groter.

Een grotere vraag naar elektriciteit voor het koelen van mensen en voedsel leidt volgens Vox tot stroomstoringen in India. Bovendien gaat de luchtkwaliteit in vooral de steden achteruit door meer stofvorming en smog van ozon, een gas dat bij hogere temperaturen meer voorkomt in de lucht.

In India leidden de hoge temperaturen tot de heetste maand april in 122 jaar, na een record in maart. In Pakistan was het in 61 jaar niet zo warm in april.