Het Noord-Koreaanse leger wordt ingezet om de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongyang in goede banen te leiden. Dat is besloten tijdens een spoedvergadering van het politburo, melden staatsmedia maandag. Noord-Korea erkende vorige week voor het eerst met een "explosieve" uitbraak van het coronavirus te kampen.

Eerder besloot de regering al tot distributie van medicijnen uit de nationale voorraden. Maar de verspreiding ervan via apotheken zou volgens Kim Jong-un niet goed verlopen. De Noord-Koreaanse leider zegt dat apotheken niet goed zijn toegerust om hun taken soepel uit te voeren. Er zijn geen andere opslagruimtes voor medicijnen dan de vitrines, en de verkopers hebben geen goede sanitaire kleding. Reden voor Kim de "krachtige troepen" van het medische korps van het leger in te zetten om "de levering van medicijnen in Pyongyang te stabiliseren".

Noord-Korea heeft maandag gemeld dat bij nog eens 392.920 inwoners koortssymptomen zijn vastgesteld. Acht mensen met koorts zijn overleden, aldus staatspersbureau KCNA. Hoeveel van de nieuwe gevallen positief hebben getest op COVID-19 is niet bekendgemaakt. Een dag eerder maakte het land melding van bijna 300.000 nieuwe gevallen en vijftien doden.

Noord-Korea erkende donderdag voor het eerst officieel een besmetting met het coronavirus. Een dag later werd de eerste dode als gevolg van het virus gemeld. Volgens KCNA gaat sinds eind april een mysterieuze koorts rond in het land. Of mensen ook positief testten op corona is niet bekend. Volgens experts heeft Noord-Korea niet de capaciteit om op grote schaal te testen.