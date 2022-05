Bij een schietpartij in een kerk in Laguna Woods, iets ten zuiden van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië, is zondag een persoon overleden en zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Een van de slachtoffers overleed ter plekke en ten minste vier anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn geen kinderen. Dat bevestigen de autoriteiten van Laguna Woods.

60 Kerkgangers Californië overmeesteren schutter

Rond 13.30 uur (lokale tijd) ontving de politie een melding over een schietpartij bij de Geneva Presbyterian Church. Een verdachte is gearresteerd en er is een wapen in beslag genomen, meldt de politie. Er is nog niets bekend over het motief van de schutter. Het zou gaan om een Aziatische man van in de zestig. De meeste slachtoffers zijn volgens de Los Angeles Times van Aziatische afkomst.

Parochianen woonden na afloop van een kerkdienst een banket bij toen de man begon te schieten. Ze wisten hem te overmeesteren, "bonden zijn benen vast met een verlengsnoer en namen ten minste twee wapens in beslag" voordat agenten ter plaatse kwamen, zegt een politiewoordvoerder op een persconferentie. "Die groep kerkgangers toonde uitzonderlijke moed en heldhaftigheid. Ze hebben ongetwijfeld meer gewonden en doden voorkomen."

Een dag voor het incident was er een schietpartij in een supermarkt in de stad Buffalo. Daarmee is het de tweede fatale massaschietpartij in de VS van het weekend. Op zaterdag schoot een achttienjarige witte man tien mensen dood in Buffalo, een stad in de staat New York. Nog eens drie mensen raakten gewond. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.