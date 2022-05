De Amerikaanse politie beschouwt de fatale massaschietpartij van zaterdag als een zogeheten "haatmisdaad", ofwel een misdrijf met een racistisch motief. Dat zegt de politiecommandant van de stad Buffalo, waar het schietincident plaatsvond. De verdachte wordt dan ook vervolgd op verdenking van het plegen van een haatmisdrijf.

Een achttienjarige witte man schoot in de stad tien mensen dood. Nog eens drie mensen raakten gewond. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

De schutter wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. De FBI laat weten de schietpartij te onderzoeken als een geval van "racistisch gewelddadig extremisme".

Volgens de politiecommandant staat de verdachte onder verscherpt toezicht in de cel: de man zou zichzelf mogelijk van het leven willen beroven. Bij zijn arrestaties hield hij ook een pistool tegen zijn eigen nek, maar agenten wisten hem over te halen zich over te geven.

De verdachte kwam zaterdag rond 14.30 uur lokale tijd een supermarkt binnen en begon direct om zich heen te schieten. In de wijk van de supermarkt wonen veel zwarte Amerikanen. De verdachte zou zelf van buiten Buffalo zijn gekomen en zou zijn daad hebben gelivestreamd op het sociale medium Twitch. "Hij heeft uren gereden om deze misdaad tegen de mensen van Buffalo te plegen", zei burgemeester Byron Brown.

De verdachte zou ook een manifest van ruim honderd pagina's online hebben gezet, waarin hij zichzelf omschrijft als een achttienjarige die overtuigd is van de superioriteit van de witte mens.