De Finse regering heeft besloten het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Dat hebben president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin bekendgemaakt. "Dit is een historische dag. Een nieuw tijdperk breekt aan", zei Niinistö.

Het parlement moet zich nog over het besluit buigen. Daarna is de aanvraag officieel. Dat lijkt echter een formaliteit: de verwachting is dat het parlement ook in gaat stemmen met de aanvraag.

Donderdag gaven Niinisto en premier Sanna Marin al hun goedkeuring. "Een NAVO-lidmaatschap zou de veiligheid van Finland versterken", zeiden president en de premier donderdag in de gezamenlijke verklaring.

Finland was lange tijd tegen toetreding tot de NAVO, maar door de Russische invasie van Oekraïne is daar verandering in gekomen. Door de oorlog gaan zowel in de politiek als onder de bevolking meer stemmen op voor een lidmaatschapsaanvraag. Finland deelt met Rusland een grens van zo'n 1.300 kilometer.

Ook Zweden denkt na over toetreding

Finland werkt al sinds 2014 nauwer samen met het door de Amerikanen geleide bondgenootschap. In dat jaar annexeerde Moskou het Oekraïense schiereiland de Krim.

Ook buurland Zweden denkt na over toetreding tot de NAVO. De twee landen kunnen volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg snel en zonder problemen lid worden.

Rusland ziet uitbreiding van de NAVO als een bedreiging voor de eigen veiligheid en heeft Finland en Zweden gewaarschuwd voor "serieuze militaire en politieke gevolgen".