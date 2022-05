Na ruim zes weken van strenge COVID-19-lockdowns gaat Sjanghai vanaf maandag weer geleidelijk open. Dat meldt Persbureau Reuters zondag.

Als eerste zullen bedrijven zoals winkels en kapsalons hun deuren openen. Veel daarvan mogen alleen nog open met een beperkte capaciteit. Er zijn nog geen details bekend over het tempo en de omvang van de versoepelingen.

De inwoners van de stad geloven maar weinig van de woorden van de burgemeester. Veel van de 26 miljoen inwoners zitten sinds eind februari in een strenge lockdown. Ze raakten steeds gefrustreerder over de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg, de slechte kwaliteit van overheidsrantsoenen en de locatie van quarantainecentra. Ook online winkelen was vrijwel onmogelijk door een tekort aan bezorgers. Meerdere kritische uitingen over de leefomstandigheden op sociale media zijn gecensureerd.

Nul-doelstelling in voorsteden Sjanghai bereikt

China heeft een uitzonderlijke kijk op het uitroeien van het virus: ze streven naar nul besmettingen. Om dit te bereiken, moesten alle inwoners worden getest. De regering zette daarvoor het leger in en stuurde duizenden gezondheidsmedewerkers naar Sjanghai.

De nul-doelstelling is in de voorsteden van Sjanghai bereikt. Daar zullen de eerste versoepelingen dan ook worden ingezet. Tegelijkertijd zijn de maatregelen in het centrum de afgelopen twee weken juist verscherpt. Er zijn onder andere hekken om woonblokken geplaatst en het aantal aan-huis-leveringen is nog verder teruggebracht.

Het aantal besmettingen neemt steeds verder af. Zo zijn er zaterdag nog maar 168 nieuwe besmettingen vastgesteld.