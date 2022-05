In Noord-Korea is het aantal sterfgevallen na "koortsverschijnselen" zondag opgelopen tot in totaal 42. Een paar dagen geleden maakte het land voor het eerst officieel melding van een besmetting met het coronavirus. Er worden ondertussen strenge noodmaatregelen doorgevoerd om de uitbraak in te dammen, meldt staatspersbureau KCNA.

In totaal telt Noord-Korea zondag ruim 820.000 gevallen van mensen met mysterieuze koortsverschijnselen, van wie ruim 300.000 medisch behandeld worden, meldt het KCNA.

Verschillende landen hebben aangeboden vaccins te leveren, maar Pyongyang lijkt daar nog niet op in te gaan.

In Noord-Korea geldt sinds de ochtend van 12 mei een volledige lockdown. Ook zou er op grote schaal getest worden, meldt KCNA. Volgens experts is het zorgstelsel in het land totaal niet berekend op een corona-uitbraak. Zo is er geen massale testcapaciteit, waardoor veel mensen met koorts niet kunnen worden getest op corona. Ook is er voor zover bekend niemand gevaccineerd, "op misschien een paar leden van de elite na", liet Korea-expert Casper van der Veen weten aan NU.nl.

Noord-Korea heeft twee jaar lang volgehouden dat niemand in het land het virus had opgelopen. Die bewering wordt alom betwijfeld.