De ministers van Buitenlandse Zaken van Zweden en Finland spreken zaterdagavond in Berlijn hun collega uit Turkije in een poging de lucht te klaren over de toetreding van de twee landen tot de NAVO. Turkije heeft wisselende signalen afgegeven over het instemmen met hun aanvraag.

Turkije verwijt Finland en vooral ervan Zweden onderdak te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), waarmee Turkije al decennialang in een guerrillaoorlog is verwikkeld. Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwen de PKK als een terroristische organisatie. Volgens Turkije werft de partij in Zweden en Finland fondsen en rekruten.

Bij zijn aankomst in Berlijn trok de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu fel van leer tegen de Noordse landen. Hij noemde het "onacceptabel en schandalig" dat aspirant-leden van de NAVO de PKK steunen.

Toch geen dichte deur

Eerder op de dag zei Ibrahim Kalin, de woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, toch dat de deur niet dicht is. Kalin, die ook Erdogans topadviseur is op het gebied van buitenlands beleid, zei tegen persbureau Reuters dat Turkije wil onderhandelen over een harde aanpak van "terroristische" activiteiten in vooral Stockholm.

Erdogan zei vrijdagavond nog geen voorstander te zijn van de uitbreiding van de NAVO met de twee landen.

Finland en Zweden willen in reactie op de Russische aanval op Oekraïne lid worden van het militaire bondgenootschap. Voor toetreding van nieuwe leden moeten alle dertig NAVO-landen groen licht geven.