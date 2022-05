Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat New York zijn zaterdag zeker tien doden en drie gewonden gevallen. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Hij zou een racistisch motief hebben, melden Amerikaanse media.

Het zou gaan om een witte mannelijke verdachte in militaire kleding en in het bezit van een halfautomatisch vuurwapen, meldt BNO News. Aan het begin van de middag (14.30 uur lokale tijd) zou hij om zich heen hebben geschoten bij een supermarkt in de stad Buffalo. In de wijk van de supermarkt wonen veel zwarte Amerikanen.

Op foto's en filmpjes zijn schokkende beelden te zien van slachtoffers. Meerdere zouden in het hoofd zijn geschoten. Vijf slachtoffers liggen op de parkeerplaats buiten de winkel.

Ten minste twee gewonden zouden er slecht aan toe zijn.

Volgens getuigen tegen Buffalo News was een van de omgekomen slachtoffers een gepensioneerde politieagent die werkte als beveiliger in de supermarkt. Een andere getuige zegt ongeveer zeventig schoten te hebben gehoord.

De schutter zou de schietpartij live hebben uitgezonden op het sociale medium Twitch. Verder zou hij een manifest van ruim honderd pagina's online hebben gezet, waarin hij zichzelf omschrijft als een achttienjarige die overtuigd is van de superioriteit van de witte mens. Ook zou hij antisemitische denkbeelden hebben.

De burgemeester van Buffalo, Byron Brown, heeft bevestigd dat de vermoedelijke schutter is gearresteerd. Brown zei ook dat de vermoedelijke schutter van buiten Buffalo kwam en urenlang onderweg was naar de buurt waar overwegend zwarte Amerikanen wonen.

De FBI doet ook onderzoek naar de schietpartij. Volgens de verantwoordelijke agent wordt de schietpartij behandeld als "gewelddadig extremisme met een racistisch motief".

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft laten weten dat president Joe Biden geïnformeerd is over de schietpartij en dat hij bidt voor de slachtoffers.