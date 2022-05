De regering van Zweden gaat officieel vragen om lid te worden van de NAVO. Het verzoek hing al een tijd in de lucht. Het Zweedse besluit heeft grote gevolgen voor de militaire machtsbalans in Europa. De NAVO heeft het Noord-Europese land een snelle en soepele toetreding toegezegd.

Zondag gaf de sociaaldemocratische regeringspartij al groen licht voor de lidmaatschapsaanvraag. Maandag gaf ook het Zweedse parlement goedkeuring. De officiële aanvraag wordt naar verwachting deze week nog ingediend.

"Er is een brede meerderheid in het Zweedse parlement voor aansluiting bij de NAVO. Dit is de beste stap voor Zweden en de Zweedse bevolking", zei premier Magdalena Andersson.

In het verleden keerde de partij van Andersson zich tegen een NAVO-lidmaatschap. De premier herhaalde dat standpunt nog tijdens het laatste partijcongres in november. De oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat aansluiting bij de NAVO ook in Zweden een onderwerp van discussie werd.

Ook buurland Finland is voornemens NAVO-lidmaatschap officieel aan te vragen. Zondag nam het land al een eerste stap in het proces: president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin maakten toen bekend dat de regering achter een lidmaatschapsaanvraag staat. Maandag buigt het parlement zich over de aanvraag. Mogelijk wordt het Finse besluit dinsdag pas definitief bekendgemaakt.

Dertig NAVO-landen moeten toetreding goedkeuren

Zweden is pas volwaardig NAVO-lid als alle dertig leden akkoord gaan met de toetreding. Dit goedkeuringsproces kan een jaar duren. Alleen Turkije heeft bezwaren aangetekend tegen het lidmaatschap, maar secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO heeft er vertrouwen in dat hij de zorgen van dit land weg kan nemen.

Terwijl het lidmaatschapsproces loopt, wordt Zweden bij een eventuele aanval niet beschermd door de NAVO. Om die reden zal het land veiligheidsgaranties willen van een aantal lidstaten. De Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben die al toegezegd.

Ook de buurlanden die al wel lid zijn van de NAVO (Noorwegen, Denemarken en IJsland) lieten in een gezamenlijke verklaring weten Finland en Zweden te hulp te komen bij een eventuele aanval voordat het proces is afgerond.

Rusland ziet uitbreiding van de NAVO als een bedreiging voor de eigen veiligheid en heeft Zweden (en Finland) gewaarschuwd voor "serieuze militaire en politieke gevolgen".