Tsjechië opende vrijdag 's werelds langste hangbrug voor voetgangers. De Sky Bridge 721 in Dolni Morava is 721 meter lang en hangt 95 meter boven de grond. De brug hangt boven een bergvallei tussen het Adelaarsgebergte en Jesenice.

De eerste wandelaars die over de brug liepen, voelden vooral spanning. "We zijn hier gekomen omdat we van adrenaline houden", zei wandelaar Michaela Klestilova terwijl ze naar de brug liep. "We zijn hier te voet naartoe gekomen en nu kijken we uit naar onze beloning."

De Sky Bridge 721 is in in twee jaar gebouwd en kost 200 miljoen kronen (ruim 8 miljoen euro). De brug is bevestigd aan zes dragende hoofdkabels en zestig spankabels.

Hij ligt meer dan 1100 meter boven de zeespiegel en verbindt twee bergkammen in de noordoostelijke regio van het land, zo'n 200 kilometer van Praag, dicht bij de grens met Polen.