De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt de corona-uitbraak in zijn land "een grote ramp". Het aantal sterfgevallen na "koortsverschijnselen" is inmiddels met 21 opgelopen naar 27. Bij nog eens 174.440 mensen zijn koortsverschijnselen vastgesteld.

Bij 524.440 personen is nu koorts vastgesteld. 243.630 mensen zijn hersteld, terwijl 280.810 personen in isolatie zitten, aldus de staatsmedia. Ze maakten niet bekend bij hoeveel sterf- en koortsgevallen het ging om mensen met corona.

Noord-Korea maakte donderdag voor het eerst melding van een besmetting met het coronavirus. Een dag later werd de eerste dode als gevolg van het virus gemeld. Volgens de staatsmedia is uit zondag verzamelde virusmonsters gebleken dat een aantal mensen besmet zijn met de omikronvariant.

Kim spreekt van "de grootste plaag" waar zijn land sinds zijn oprichting mee is geconfronteerd. Het hermetisch afgesloten land zit sinds donderdag in een lockdown.

De verspreiding van het coronavirus onder de bevolking kan zijn versneld tijdens massale bijeenkomsten, zoals deze militaire parade. De verspreiding van het coronavirus onder de bevolking kan zijn versneld tijdens massale bijeenkomsten, zoals deze militaire parade. Foto: AFP / KCNA

Meerderheid inwoners ongevaccineerd

De meerderheid van de 26 miljoen inwoners van het land is ongevaccineerd en Noord-Korea beschikt niet over goede gezondheidszorg. Wanneer het land er niet in slaagt de verspreiding van het virus onder controle te krijgen, kan dit volgens deskundigen verwoestende gevolgen hebben.

Noord-Korea heeft twee jaar lang volgehouden dat niemand in het land het virus had opgelopen. Die bewering wordt alom betwijfeld.