De Amerikaan die in april werd opgepakt voor een schietpartij in de metro van New York beweert onschuldig te zijn.

De 62-jarige Frank James werd een maand geleden na een klopjacht van dertig uur gearresteerd. Hij wordt onder meer verdacht van het plegen van een terreurdaad. De man riskeert een levenslange gevangenisstraf.

James opende volgens de openbaar aanklagers op 12 april tijdens de ochtendspits het vuur in een metro. Vlak daarvoor had hij een gasmasker opgezet en rookbommen laten afgaan.

Tien mensen raakten gewond door de kogels en dertien anderen raakten gewond in de ontstane paniek. Er vielen geen doden.

James ontvluchtte via een andere metro de plaats delict. Hij werd een dag later in het stadsdeel Manhattan opgepakt.

De politie kwam de man op het spoor doordat zijn creditcard, wapens en de sleutels van een bestelbus werden gevonden op het perron. Het voertuig was gehuurd op naam van James. In het busje lagen spullen en kleding van de man.