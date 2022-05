De sjeik en president van de Verenigde Arabische Emiraten Khalifa Bin Zayed Al Nahyan is op 73-jarige leeftijd overleden, maakt staatspersbureau WAM vrijdag bekend.

De in 1948 geboren Khalifa was sinds 2004 president van de VAE. Ook was hij emir van Abu Dhabi. Het is niet bekend waaraan de sjeik is overleden.

Vicepresident en premier Mohammed Bin Rashid Al Maktoum is nu tijdelijk president en neemt de taken waar tot het land een nieuwe leider heeft gekozen. Daarvoor komen de zeven leiders van de emiraten binnen dertig dagen bijeen.

Naar verwachting wordt Khalifa opgevolgd door zijn halfbroer en kroonprins Mohammed Bin Zayed Al Nahyan van Abu Dhabi. De kroonprins werd al als de feitelijke leider van de VAE gezien. Khalifa kreeg in 2014 een hartinfarct en verscheen sindsdien nog maar amper in het openbaar.