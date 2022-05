De Democratic Unionist Party (DUP), die wil dat Noord-Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk blijft, ligt dwars bij de formatie van een nieuw bestuur. De DUP verloor vorige week bij de verkiezingen die het republikeinse Sinn Féin gewonnen heeft, maar het Noord-Ierse bestuur moet uit zowel unionisten als republikeinen bestaan. Het land verkeert daardoor in een politieke crisis, schrijft The Guardian.

De DUP is principieel tegen de huidige regeling van het Noord-Ierse protocol, dat een tijdelijke oplossing van de grenskwestie tussen het VK en de Europese Unie is. De partij weigert mee te werken aan een nieuwe regering in Noord-Ierland om druk uit te oefenen op de regering in Londen. De DUP wil dat de Britse regering actie onderneemt tegen het protocol.

Volgens de partij brengt de huidige regeling de status van Noord-Ierland als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk in gevaar. De partij wil van het protocol af en zet Londen en Brussel nu dus onder druk.

"Het protocol is een directe aanval op de beginselen van elke politieke overeenkomst die in de afgelopen 25 jaar in Noord-Ierland is gesloten", laat DUP-leider Jeffrey Donaldson in een verklaring aan Belfast News Letter weten.

Zolang er geen nieuwe regering is, kunnen er geen belangrijke beslissingen genomen worden of nieuwe wetsvoorstellen worden aangenomen.

Andere partijen veroordelen houding van DUP

Sinn Féin noemt de houding van de DUP "beschamend". Want hoewel de republikeinse partij - die voor een verenigd Ierland is - de verkiezingen vorige week glansrijk won, heeft ze samenwerking met de unionisten nodig om te regeren. Dat is wettelijk zo geregeld.

Ook andere partijen veroordelen de houding van de DUP. Ze vinden dat er een nieuwe regering gevormd moet worden om het zorgstelsel te redden en de koopkracht van Noord-Ieren te vergroten. Dat waren belangrijke thema's waar de kiezers op aansloegen tijdens de verkiezingen.

Door het dwarsliggen van de DUP verkeert Noord-Ierland momenteel - een week na de eerste verkiezingswinst van Sinn Féin ooit - in een politieke crisis. Sinn Féin-leider Michelle O'Neill zou de eerste republikeinse premier in decennia kunnen worden.