In Spanje is donderdag een conceptwet uitgelekt waarin onder meer staat dat vrouwen met ernstige menstruatieklachten drie tot vijf dagen verlof moeten kunnen krijgen. Die wet wordt dinsdag voorgelegd aan het parlement, maar er is nog onduidelijkheid over de invulling ervan.

Volgens Spaanse media staat in de conceptwet dat vrouwen drie dagen per week verlof zouden mogen krijgen, mits ze ernstige klachten hebben. Het verlof kan oplopen tot vijf dagen.

De maatregelen zouden gaan gelden voor vrouwen die last hebben van dysmenorroe, een menstruatie die zo pijnlijk is dat een vrouw niet aan normale activiteiten kan deelnemen. Vooral jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar hebben hier last van: 60 tot 80 procent van hen heeft een pijnlijke menstruatie.

Spaanse politici benadrukken dat het om een conceptwet gaat en dat er de komende dagen nog aan gewerkt wordt. Zo is nog niet duidelijk wie onder de groep rechthebbenden gaan vallen. Sommige politici vrezen ook dat het verlof ervoor kan zorgen dat vrouwen nog meer worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, schrijft El Periódico. Ook is het vooralsnog onduidelijk of het om betaald of onbetaald verlof gaat.

In dezelfde conceptwet wordt ook gesproken over de afschaffing van belasting op menstruatieproducten en het toestaan van abortus vanaf zestien jaar zonder toestemming van ouders of verzorgers.

Gemeente Gerona voerde verlof al eerder in voor ambtenaren

De laatste decennia komt in Spanje steeds meer de nadruk te liggen op vrouwenrechten, onder leiding van de linkse regering van premier Pedro Sánchez. Er werd ook al langere tijd gesproken over het invoeren van menstruatieverlof. Zo voerde de gemeente Gerona, in het noorden van het land, het verlof al in voor ambtenaren. Die niet-gewerkte uren moesten ze nog wel inhalen.

Mocht het Spaanse parlement dinsdag instemmen met de uiteindelijke wet, dan betekent dit dat Spanje het eerste Europese land is waar menstruatieverlof wordt ingevoerd. Wereldwijd werd het menstruatieverlof al eerder wettelijk vastgelegd. Zo kent een aantal Aziatische landen, zoals Indonesië en Zuid-Korea, een officieel menstruatieverlof.