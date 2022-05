In Noord-Korea heeft het coronavirus een eerste dode geëist, een dag nadat het land voor het eerst melding maakte van een coronabesmetting binnen zijn grenzen. De doodsoorzaak van vijf andere mensen die met koorts overleden wordt onderzocht, zegt het staatspersbureau KCNA.

Ook zouden 187.800 mensen in isolatie worden behandeld voor een koorts "waarvan de oorzaak niet kon worden vastgesteld". Deze volgens KCNA mysterieuze koorts zou sinds eind april in het land rondgaan en al zo'n 350.000 mensen hebben besmet. Ongeveer de helft van hen is inmiddels genezen, aldus KCNA. Het is niet bekend of deze mensen op corona zijn getest.

Kim Jong-un kondigde nationale lockdown af

Sinds het begin van de pandemie heeft Noord-Korea volgehouden dat corona niet in het land voorkwam, iets wat alom werd betwijfeld. Donderdag werd echter officieel bekendgemaakt dat bij iemand in de hoofdstad Pyongyang de zeer besmettelijke omikron-subvariant BA.2. was geconstateerd. Direct daarna kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een nationale lockdown af.

Noord-Korea wilde nooit coronavaccins uit het buitenland aannemen. In 2020 liet het land weten dat het aan een eigen vaccin werkte, maar daarover is sindsdien niets meer vernomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft contact met de regering en helpt bij de opzet van een actieplan, meldde zij vrijdag (lokale tijd). Ook buurland Zuid-Korea wil humanitaire hulp bieden.