Op Sint-Maarten zijn woensdagnacht (lokale tijd) drie personen aangehouden, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Zij zijn gearresteerd op verdenking van fraude bij het opruimen en herstellen van de schade die in 2017 was veroorzaakt door orkaan Irma. Er zijn ook drie huizen en twee bedrijven doorzocht.

Bij het herstel van de luchthaven van het Bovenwindse Eiland zouden de drie zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte of een combinatie daarvan. In november 2021 zijn al twee andere personen aangehouden in deze zaak.

Op 6 september 2017 veroorzaakte orkaan Irma enorme schade op Sint-Maarten. Ook de raakte zwaar beschadigd. Nederland stelde een bedrag van 500 miljoen euro beschikbaar om het land weer op te bouwen. Dat geld werd ondergebracht bij de Wereldbank om misbruik te voorkomen.

Het fraudeonderzoek wordt geleid door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Parket van de procureur-generaal van Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dit team wil volgens het OM corruptie en ondermijnende criminaliteit bestrijden met een gespecialiseerde aanpak.